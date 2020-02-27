Следователи установили причину гибели рабочего в Нижнем Тагиле

Следственный отдел Тагилстроевского района выяснил причину гибели рабочего, которая произошла на территории ЖБИ 25 февраля. По данным ведомства, криминальной составляющей в деле нет.

«Причина смерти не криминальная. Он умер от болезней сердца», — рассказал следователь по делу «ТагилСити.ру».

Трагедия произошла 25 февраля в 16:40. Рабочий упал в технический колодец. Очевидцы вызвали спасателей, однако пострадавший скончался до их прибытия.

Ранее в феврале в Архангельской области рабочий в ходе приемки плит упал со строительных лесов. Он скончался в больнице от полученных травм. Причиной произошедшего называют многочисленные нарушения со стороны индивидуального предпринимателя, который допустил монтажника к работам в состоянии алкогольного опьянения.