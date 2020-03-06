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Рабочий скончался в больнице после падения строительной люльки в Казани

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Третий рабочий скончался после падения строительной люльки на стройке многоквартирного дома в Казани. Двое пострадавших находятся в больнице.

Инцидент произошел 5 марта на улице Н. Ершова. По данным правоохранительных органов, при падении с высоты люлька зависла на высоте пятого-шестого этажа, а находившиеся в ней люди выпали. Двое скончались на месте, трое доставлены в больницу. По данным InKazan.ru, один из госпитализированных скончался в отделении приемного покоя.

Состояние двоих выживших рабочих оценивается как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что 6 марта в шахте «Воркутинская» в Республике Коми при выбросе метана в конвейерном штреке подготовительного забоя скончались двое рабочих. Еще двум сотрудникам удалось выбраться на свежую струю воздуха.

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