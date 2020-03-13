Рабочий погиб при обрушении стены в Череповце

В Череповце (Вологодская область) рабочий погиб при обрушении стены в здании. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел на местном предприятии. По данным правоохранительных органов, при разборе кирпичной стены были нарушены правила безопасности. Кладка обрушилась на 35-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы двое рабочих сорвались с мачты связи и погибли в результате падения. Потерпевшие проводили ремонтные работы на вышке, когда проезжавшая мимо машина зацепила обвисшие провода. Вышка сотовой связи тоже обрушилась.