На складе Большого театра в Москве нашли тело рабочего

В Москве на складе Большого театра было обнаружено тело с признаками насильственной смерти, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Об этом в четверг, 16 апреля, рассказал «РИА Новости» источник в оперативных службах.

«Сегодня днем было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти на складах на улице Плеханова, которые принадлежат Большому театру», ― сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным, у двух рабочих, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт, в ходе которого один ударил ножом другого. В итоге пострадавший скончался от полученных травм.

В июле 2019 года появилась информация, что фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян был найден мертвым. Его тело обнаружили в конвойном помещении петербургского городского суда.