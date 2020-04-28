Двое рабочих погибли при опрокидывании трактора в Башкирии

В Башкортостане проводится проверка по факту гибели двоих рабочих. Они получили смертельные травмы при опрокидывании трактора.

Несчастный случай произошел между деревнями Кунгак и Кунгакбаш в Аскинском районе. По данным Гострудинспекции, трактором управлял 56-летний машинист. Он допустил съезд с гравийной дороги, в результате чего транспортное средство опрокинулось. Машинист и его 42-летний коллега погибли. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

По предварительным данным, водитель не справился с управлением при движении во время спуска.

Ранее сообщалось, что в Тольятти при пожаре в цистерне погибли двое рабочих. По данному факту возбуждено уголовное дело.