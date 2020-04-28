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Рабочий из Тюменской области ожидает суда за наезд тягача на коллегу

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В Уватском районе Тюменской области завершили расследование уголовного дела по факту гибели человека. Фигурантом по нему проходит 38-летний водитель гусеничного вездехода, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, вечером 14 марта водитель отцеплял трос вездехода, к которому крепился гусеничный тягач. Он не убедился в безопасности и сдал назад, чтобы ослабить трос, но допустил наезд на своего коллегу, пишет Megatyumen.ru.

В результате происшествия мужчина скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Расследование уголовного дела завершено и передано для утверждения обвинительного заключения, после чего будет направлено в суд для рассмотрения.

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