Девушка пострадала при наезде машины на остановку в Волгограде

В Волгограде автомобиль «ВАЗ» сбил остановку общественного транспорта, в которой находилась девушка. Пострадавшая получила переломы таза и ног.

Авария произошла в Красноармейском районе. По данным Госавтоинспекции, 41-летний водитель «ВАЗа» не справился с управлением и допустил наезд на остановку возле садового товарищества «Звезда». У остановки находилась 18-летняя девушка. Она получила серьезные травмы и доставлена в больницу, сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

Водитель также пострадал и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге грузовик столкнулся с трамваем. Помощь врачей потребовалась девяти пассажирам и обоим водителям транспортных средств.