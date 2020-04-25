Пассажир погиб в ДТП со стелой в Омской области

В Омской области проводится проверка по факту гибели пассажира автомобиля. Водитель «УАЗа» допустил наезд на стелу.

Авария произошла на дороге «подъезд к микрорайону Крутая Горка». По данным ГИБДД, 27-летний водитель не справился с управлением, съехал в кювет и допустил наезд на стелу. После этого автомобиль перевернулся.

В результате происшествия погиб 46-летний пассажир. Водитель был госпитализирован, сообщает ИА «Город55».

В Госавтоинспекции уточнили, что в марте водитель был лишен права управления транспортными средствами на полтора года.