Массовое ДТП с участием грузовика произошло на трассе Новосибирск–Барнаул

В Новосибирской области столкнулись грузовой автомобиль Volvo, микроавтобус и кроссовер Toyota RAV4. Об этом Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» сообщает на своей странице в «ВКонтакте».

Авария произошла на трассе Р-256 «Чуйский тракт» недалеко от Искитима. По словам очевидца, ДТП спровоцировал водитель микроавтобуса, который выехал на встречную полосу. Есть пострадавшие, пишет altapress.ru.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года в России вступят в силу новые правила сбора статистики о ДТП, количестве погибших и пострадавших. В статистику не попадут инциденты, которые связаны с вождением косвенно.