Семилетний ребенок пострадал в ДТП на мотоцикле в Брянской области

В Брянской области семилетний ребенок получил травмы в результате ДТП. Мальчик управлял мотоциклом.

Инцидент произошел в селе Юрасово Севского района. По данным Госавтоинспекции, на полигоне для проведения мотокросса семилетний водитель спортивного мотоцикла не справился с управлением. Транспортное средство опрокинулось, в результате мальчик упал. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

Пострадавшего доставили в детскую областную больницу в Брянске. У ребенка диагностировали перелом ключицы. На момент ДТП он находился в сопровождении родителей.

Ранее сообщалось, что в Брянском районе при столкновении мотоцикла с забором серьезно пострадали два человека.