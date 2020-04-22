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Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом под Брянском

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В Брянском районе при столкновении мотоцикла с забором серьезно пострадали два человека. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Авария произошла в среду, 22 апреля, около 11:00 в селе Кабаличи. По данным полиции, 32-летний водитель мотоцикла врезался в забор на Советской улице, пишет интернет-газета «Брянские новости».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил разрыв почки и диафрагмы и перелом ребер. Мужчину госпитализировали в состоянии травматического шока. У его 29-летнего пассажира диагностирована травма головы, он также госпитализирован.

В марте в Тверской области столкнулись мотоцикл и грузовик. Водитель двухколесного транспорта скончался на месте.

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