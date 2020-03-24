Пьяного велосипедиста сбили в Челябинской области

В городе Коркино Челябинской области легковушка сбила пьяного велосипедиста. Мужчина был госпитализирован в медучреждение.

Как сообщили сайту 1obl.ru в пресс-службе УГИБДД по региону, авария произошла на улице Орджоникидзе. По данным полиции, 33-летний водитель легкового Hyundai при опережении велосипедиста не выбрал безопасный боковой интервал и допустил наезд.

В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил различные травмы и был госпитализирован. По данным сайта, он находился в состоянии опьянения. Оба транспортных средства получили повреждения.

23 марта сообщалось, что в Москве водителя приговорили к 16 годам лишения свободы после наезда на десятерых пешеходов. Поводом для наезда стал произошедший незадолго до этого конфликт автомобилиста с незнакомой ему компанией.