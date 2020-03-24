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Один человек погиб в перевернувшейся легковушке в Волгоградской области

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В Еланском районе Волгоградской области при опрокидывании легковушки в кювет погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла 24 марта около двух часов ночи на трассе Жирновск–Кумылженская–Вёшенская. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Pontiac Vibe не выбрал безопасную скорость движения во время сложных метеоусловий. Машина вылетела с дороги и опрокинулась в кювет, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил различные травмы и был госпитализирован. Его 30-летний пассажир погиб на месте.

Ранее 24 марта сообщалось, что в Тверской области водителя, обвиняемого в ДТП с двумя погибшими пассажирами, отправили под арест. Мужчина пытался скрыться после аварии.

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