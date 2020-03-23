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Сбившего десятерых пешеходов водителя приговорили к 16 годам колонии

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Фото: РЕН ТВ
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Московский городской суд приговорил Бекжана Сарбишева, наехавшего на группу пешеходов в сентябре 2018 года, к 16 годам колонии строгого режима. Также он приговорен к шести месяцам лишения свободы, сообщили в суде в понедельник, 23 марта.

Присяжные единогласно признали мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»), передает «Интерфакс».

Инцидент произошел 9 сентября 2018 года. 20-летний гражданин Киргизии Бекжан Сарбишев на своем автомобиле Volkswagen Polo сбил на Новочеркасском бульваре пять человек. В результате ДТП один человек скончался, еще девять получили ранения, в их числе 17-летний подросток. Поводом для наезда стал произошедший незадолго до этого в кафе конфликт между Сарбишевым и ранее незнакомой ему компанией. Экспертиза установила, что водитель был трезв.

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