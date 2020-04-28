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Протоиерей рассказал о традициях на Радоницу

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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В Русской православной церкви (РПЦ) во вторник, 28 апреля, встречают Радоницу — девятый день после Пасхи, когда мертвых поздравляют с Воскресением Христовым. Об этом «РИА Новости» сказал председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

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«Мы веруем, что есть церковь земная и небесная. Те, кто отошел в мир иной, пребывают с Богом в ожидании Страшного суда. В эти пасхальные дни мы как бы встречаемся с ними, поздравляем их с праздником. Потому так и называется праздник: в Пасху мы вспоминаем родных не только со скорбью, но и радостно»,— приводит агентство слова Калинина.

Он также рассказал, что на Радоницу в храмах поминают усопших (этого не делают с начала Страстной недели).

Кроме того, люди приносят в храмы еду, в частности куличи.

«Так сложилось, что мы поминаем усопших и на литургии, и после богослужения — на трапезе. Когда мы благословляем эти символические приношения, то, как правило, говорим: «Помяни Господи, принесших и их же ради» — то есть и тех, кто принес, и тех, за кого принесли эти приношения. Это не литургическая жертва, но добрая традиция», — пояснил Калинин.

По его словам, другой традицией праздника является посещение кладбищ.

В условиях распространения коронавирусной инфекции в стране на Радоницу возможно подать в храмы записки об упокоении и помолиться дома.

«В храмах будет совершаться богослужение и молитва об усопших. Можно подавать записки через сайты храмов, чтобы усопших помянули, вынули частичку. Еще люди молятся и зажигают свечи дома», — заключил Калинин.

12 апреля РПЦ приняла решение совершать богослужения Страстной недели с 13 по 19 апреля в Москве без прихожан из-за угрозы распространения коронавируса. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал это трудным решением. В российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома.

По данным на 28 апреля, в России зарегистрированы 93 558 случаев заражения коронавирусом, из них 867 летальные. Всего с начала распространения эпидемии в стране выздоровели 8456 человек.

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