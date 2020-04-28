Патриотическую акцию #ЮжныйПОМНИТ! запустили в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске началась патриотическая акция #ЮжныйПОМНИТ! В ее рамках жители города рассказывают о героях Великой Отечественной войны в своей семье. С инициативой вспомнить героев и через личные истории создать картину их великого подвига выступили городские власти и общественность.

Как рассказала ИА SakhalinMedia директор Агентства по развитию Южно-Сахалинска Екатерина Каширина, правила участия в акции предельно просты: снять на камеру мобильного телефона небольшой ролик на 30–50 секунд о своем родственнике, разместить это видео у себя в соцсетях с хештегом #ЮжныйПОМНИТ! и прислать его агентству.

Также можно отправлять фотографии героев с указанием фамилии и имени. Все присланные ролики и фото будут транслироваться на городских уличных экранах, начиная с 6 мая и в День Победы. Кроме того, специалисты сделают тематическую подборку с уникальным хештегом #ЮжныйПОМНИТ! в официальном аккаунте мэрии в Instagram на сайте администрации города.

Агентство отмечает, что одним из первых к этой акции присоединился мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Он разместил в соцсети видеоисторию своего деда Сергея Надсадина, который ушел на фронт в 1942 году.