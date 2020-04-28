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«ФосАрго» купила автомобили скорой помощи для больницы в Мурманской области

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российская компания «ФосАрго» приобрела два автомобиля скорой помощи для Апатитско-Кировской центральной горбольницы. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе компании 27 апреля.

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Отмечается, что автомобили оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), укомплектованы системами для ингаляции кислорода, наборами дыхательных контуров и предназначены для оказания помощи взрослым и детям от 1 года.

Также «ФосАгро» помогла оборудовать ПЦР-лаборатории для тестирования на коронавирусную инфекцию в Балаковской районной поликлинике. Туда доставили амплификатор, ламинарные шкафы и ПЦР-бокс. Кроме того, компания закупила более 5 млн защитных масок для обеспечения своих предприятий и служб жизнеобеспечения городов присутствия.

С начала марта в компании реализуется стратегия противодействия COVID-19, которая включает в себя оказание помощь медицинским учреждениям. Закупаются необходимые для борьбы с коронавирусом оборудование и средства защиты. Компания направила в российские регионы присутствия 1600 экспресс-тестов и реактивов для проведения тестов на коронавирус жителей городов и своих работников.

Общий объём средств, направленных ФосАгро на поддержку мер профилактики и борьбы с коронавирусом, превышает 1,5 млрд рублей и будет увеличиваться.

«ФосАгро» — крупнейшая в Европе компания по производству фосфорсодержащих минеральных удобрений и одним из ведущих мировых производителей аммофоса и диаммонийфосфата.

Общее число заразившихся в РФ, как сообщает портал стопкоронавирус.рф, с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период по стране умерло 794 человека, вылечились 7346 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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