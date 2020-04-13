«Яндекс» запустил благотворительную инициативу в условиях пандемии

«Яндекс» расширяет благотворительный проект «Помощь рядом» для помощи нуждающимся в условиях пандемии коронавируса, пожертвования пойдут на оплату времени водителей и распределятся на поездки медработников по вызовам, доноров крови и онкобольных, а также доставку продуктов, лекарств и тестов на выявление коронавируса.

«За две недели со старта проекта мы запустили помощь врачам в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и других городах страны. Благодаря этому медицинские работники смогли принять больше 10 тыс. вызовов — теперь они успевают посетить в 2 раза больше пациентов в день. Это неплохое начало, но в масштабе всей страны помощи должно быть значительно больше», — заявил управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян.

В рамках помощи медицинскому персоналу «Яндекс» договаривается о формировании отдельного парка автомобилей, водители которого совершают поездки только по вызовам медиков.

Инициатива стартует в сотрудничестве с благотворительными фондами «Друзья» и «Подарок ангелу». Отмечается, что присоединиться к ней могут и другие фонды.

Пожертвование можно осуществить на сайте проекта help.yandex.ru, где появилась форма, с помощью которой любой человек или организация могут перечислить средства тем, кто в них нуждается.

По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились. 148 пациентов скончались.

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