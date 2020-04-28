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Названы самые востребованные специалисты телемедицины

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Фото: Depositphotos
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В период самоизоляции среди жителей России особую популярность приобрела телемедицина, так как для многих это является единственной возможностью получить консультацию специалиста.

Врачи без больниц: число обращений к онлайн-кардиологам выросло втрое
Самыми популярными на удаленке также оказались терапевты, педиатры, гинекологи и эндокринологи

Отмечается, что высоким спросом пользуются кардиологи, аллергологи и гинекологи.

«Довольно высок процент консультаций по кардиологическим проблемам, пациентов беспокоит нестабильное артериальное давление. В связи с приближением сезона цветения растет число обращений к специалистам-аллергологам. Тем не менее чаще всего пациенты обращаются к гинекологам — 17%, неврологам — 14% и гастроэнтерологам — 12%», — рассказали ТАСС в сервисе «Доктор рядом» во вторник, 28 апреля.

В сервисе DocDoc агентству сообщили, что наибольшим спросом у клиентов пользуются терапевт и педиатр, а также гинеколог, гастроэнтеролог и аллерголог.

В начале апреля сообщалось, что россияне в период самоизоляции стали больше смотреть телевизор. Самый большой рост просмотров зафиксирован среди детей и молодежи в возрасте 18–24 лет. Отмечается, что активнее всего телеаудитория в дневное время.

Общее число заразившихся в РФ, как сообщает портал стопкоронавирус.рф, с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано более 83 тыс. случаев заболевания. За весь период по стране умерли 794 человека, вылечились 7346 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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