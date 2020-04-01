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Минкомсвязь предложило продавать рецептурные лекарства с помощью портала госуслуг

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Минкомсвязь России предложило реализовать сервис по покупке рецептурных лекарств через портал госуслуг. Об этом в среду, 1 апреля, на совещании президента России Владимира Путина заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

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«Принято решение по дистанционной покупке безрецептурных лекарственных средств, но покупка по рецептам всё равно требует обращения и похода в аптеку. Если мы этот сервис реализуем на портале госуслуг, то мы можем гарантировать, что это будут доверенные рецепты и их смогут купить только авторизованные граждане», — сказал он.

В этот же день Госдума одобрила в третьем окончательном чтении поправку к законопроекту о дистанционной продаже лекарств. В документе отмечается, что эта инициатива не распространяется на приобретение сильнодействующих, психотропных и наркотических препаратов.

25 марта Совфед принял пакет законов, ужесточающий уголовную и административную ответственность за продажу фальсифицированных лекарств в интернете.

На следующий день Минздрав России рекомендовал врачам выписывать рецепты с максимально возможным сроком действия для снижения количества контактов и соблюдения режима самоизоляции пациентов.

Указ, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств, президент России Владимир Путин подписал 17 марта. Кроме того, глава государства поручил чиновникам российского правительства внимательно контролировать оборот медицинских препаратов в стране.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. По данным оперативного штаба на 1 апреля, число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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