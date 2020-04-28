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Всемирный банк одобрил выделение Украине $135 млн для борьбы с коронавирусом

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Совет директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил дополнительное финансирование Украины в размере $135 млн для проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей», из которых $35 млн будут направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом в понедельник, 27 апреля, говорится в сообщении банка.

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«Это дополнительное финансирование поможет Украине в обновлении примерно 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений, обеспечивая возможность больницам проводить сложные медицинские процедуры с использованием высокотехнологичного оборудования и соответствующих протоколов лечения», — приводится в тексте комментарий и.о. директора ВБ по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Алекса Кремера.

Он отметил, что пациенты будут иметь возможность выбрать любую больницу в стране, а расходы на проведение операций будут выделяться из государственного бюджета.

Добавляется, что дополнительные средства помогут Украине осуществить модернизацию медучреждений и реализовать важные реформы.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании на Украине фонда борьбы с коронавирусом. На финансирование выделили порядка $2,3 млрд. Средства пойдут на приоритетные направления для противодействия распространению инфекции.

По данным Worldometer на 28 апреля, в стране зафиксировано более 9 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 220 летальные. Всего выздоровели 864 человека.

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