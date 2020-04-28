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В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания самоизоляции

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, после майских праздников. Об этом она заявила в понедельник, 27 апреля, в эфире телеканала «Россия 24».

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Попова добавила, что такой сценарий может быть реализован при условии, что россияне «не сорвутся» на праздничных выходных.

Она подчеркнула, что на данный момент не целесообразно начинать снятие режима всеобщей самоизоляции, поскольку это может спровоцировать новый виток заболеваемости. В этом ее поддерживают специалисты, отметила глава Роспотребнадзора.

26 апреля Анна Попова заявляла, что выход России на плато заболеваемости COVID-19 не произойдет в майские праздники, если граждане продолжат соблюдать режим самоизоляции. Она призвала оставаться дома в указанные дни.

К 28 апреля, общее число заразившихся в России с начала пандемии превысило 87 тыс. — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано почти 84 тыс. случаев заболевания. За весь период по стране умерли по меньшей мере 838 человека.

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