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Вечерний индекс самоизоляции в Москве снизился по сравнению с прошлой неделей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Индекс самоизоляции в Москве вечером в понедельник, 27 апреля, снизился по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По состоянию на 21:00 (мск) 27 апреля индекс установился на отметке 4,3, в то время как за неделю до этого, 20 апреля, в это же время он составлял 4,4.

По данным индекса самоизоляции от «Яндекса».на 22:00 (мск) индекс самоизоляции в Москве составил 4,5 При этом в понедельник днем значение индекса упало до 2,9.

Чем ниже числовое значение индекса, тем больше людей находится на улицах города. Индекс от 0 до 2,4 балла означает, что на улицах много людей, а 4–5 баллов означает, что на улицах почти никого нет.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 27 апреля в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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