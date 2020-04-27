Минсельхоз подтвердил увольнение помощника главы Россельхознадзора

Информацию об увольнении помощника главы Россельхознадзора Дмитрий Натарова подтвердили в Минсельхозе. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщила пресс-служба министерства.

«Двадцать седьмого апреля 2020 года освобожден от занимаемой должности помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в этот день «Известия» сообщили, что обращение об увольнении Натарова главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву направил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«В своем обращении Турчак отметил, что появившаяся информация дискредитирует органы государственной власти», — говорится в Telegram-канале политической силы.

23 апреля стало известно об обвинении в адрес Натарова в совращении несовершеннолетней. Чиновник был близким другом семьи потерпевшей. Преступные действия начались, когда девочке было 13 лет, и длились три года.

Родители узнали о произошедшем в марте 2019-го — мать школьницы случайно увидела, что на телефон ее дочери пытается дозвониться Натаров. Родители девочки добивались возбуждения уголовного дела в отношении чиновника около года.

Расследование дела о совращении взял на личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

При этом представитель уволенного чиновника Кирилл Бельский утверждает, что дело возбуждено не против Натарова, а по факту преступления, то есть против неустановленного лица.

Позднее в адрес отца девочки начали поступать угрозы. Адвокат Шота Горгадзе утверждает, что к его клиенту приходили люди, «носящие погоны», и требовали свести уголовное дело на нет. По словам адвоката, дело возбуждено по ч. 1 ст. 135 УК РФ («Развращение малолетнего, не достигшего возраста 16 лет»).