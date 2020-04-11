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Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Заместитель главы Минпромторга России Дмитрий Овсянников не будет больше участвовать в работе министерства, такое заявление сделал министр промышленности и торговли Денис Мантуров в пятницу.

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Он назвал поведение своего заместителя в аэропорту Ижевска неподобающим и «недопустимым ни для кого, а тем более для государственного служащего, еще и такого уровня», — приводит слова главы ведомства ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время есть «много сложных задач, много вызовов, с которыми промышленности и торговле предстоит справиться».

10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.

Мантуров также заявил, что разделяет позицию «Единой России», исключившей Овсянникова из партии.

Ранее 8 апреля ответственный секретарь комиссии партии по этике Евгений Ревенко рассказал, что «Единая Россия» исключила из своих рядов Овсянникова за «хамское поведение».

6 апреля в Минпромторге заявили «Известиям», что осуждают поведение Овсянникова, однако правовую оценку случившемуся будет давать суд. В ведомстве подчеркнули, что служебное удостоверение чиновника создано не для того, чтобы оправдывать им нарушение закона.

Скандал с участием замглавы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска произошел 5 апреля. Сообщалось, что перед вылетом в Москву ему пришлось несколько раз проходить рамки металлоискателя, так как детектор фиксировал металлические предметы. После этого на требование сотрудников службы безопасности аэропорта предъявить бумажный или электронный билет чиновник ответил нецензурными выражениями. На чиновника составили протокол о мелком хулиганстве.

Сам Овсянников сначала отрицал инцидент, потом прислал официальный комментарий, в котором говорилось, что требования службы безопасности — это не что иное, как «перегибание палки», однако он их выполнил.

Позднее Овсянников неоднократно заявлял, что сожалеет о своем поведении в аэропорту Ижевска.

27 апреля Завьяловский районный суд в Удмуртии рассмотрит дело Овсянникова о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.

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