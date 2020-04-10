Замглавы Минпромторга раскрыл подробности скандала в аэропорту

Заместитель министра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников в пятницу, 10 апреля, дал раскрытый комментарий по поду скандала с его участием, произошедшим в аэропорту Ижевска.

Чиновник на своей странице в Facebook сообщил, что выполнил все требования сотрудников аэропорта при входе в воздушную гавань, но просьба предъявить посадочный талон его «искренне удивила».

Овсянников отметил, что билет, а также квитанция об его оплате могут не быть на руках у пассажира, заходящего в аэропорт. Поэтому требования сотрудников, которые ссылались на соответствующее распоряжение руководства воздушной гавани, показались ему абсурдными и незаконными. При этом чиновник добавил, что никаких подобных распоряжений ему так и не удалось найти.

«Сперва моя реакция была сдержанна: «Вы серьезно?» Но эти требования прозвучали неоднократно, в том числе в процессе регистрации у стойки регистрации», — написал он.

После регистрации, по его словам, к нему подошли сотрудники полиции и потребовали снова предъявить посадочный билет. Как уверяет Овсянников, после этого он и «высказался не корректно, а по-русски — нецензурно».

«За что приношу свои искренние извинения всем, кто это услышал или принял на свой счет», — написал он.

В результате, по его словам, в отношении него был составлен административный протокол. При этом чиновник уверяет, что не предъявлял свое служебное удостоверение и даже отказался отдать его под опись. Овсянников добавил, что о своем исключении из партии «Единая Россия» узнал из сообщений СМИ.

«Уверен, что партия всегда принципиальна к нецензурным высказываниям всех своих членов. Поэтому сомневаться в правильности решения предложить меня уволить у меня возможности нет», — отметил он, комментируя предложение по его увольнению.

Также Овсянников выразил искренние сожаления о том, что позволил себе некорректно выражаться.

8 апреля замминистра промышленности и торговли в интервью «Федеральному агентству новостей» уже заявлял, что сожалеет о своем поведении в аэропорту Ижевска.

В этот же день ответственный секретарь комиссии партии по этике Евгений Ревенко рассказал, что «Единая Россия» исключила из своих рядов Овсянникова за «хамское поведение».

6 апреля в Минпромторге заявили «Известиям», что осуждают поведение Овсянникова, однако правовую оценку случившемуся будет давать суд. В ведомстве подчеркнули, что служебное удостоверение чиновника создано не для того, чтобы оправдывать им нарушение закона.

До этого стало известно о скандале в ижевском аэропорту с участием замминистра. Сообщалось, что перед вылетом в Москву ему пришлось несколько раз проходить рамки металлоискателя, так как детектор фиксировал металлические предметы. После этого на требование сотрудников службы безопасности аэропорта предъявить бумажный или электронный билет чиновник ответил нецензурными выражениями. На чиновника составили протокол о мелком хулиганстве.

Сам Овсянников сначала отрицал инцидент, потом прислал официальный комментарий, в котором говорилось, что требования службы безопасности — это не что иное, как «перегибание палки», однако он их выполнил.