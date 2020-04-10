В Минпромторге не увидели места для замминистра Овсянникова после скандала

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров назвал поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова, устроившего скандал в аэропорту Ижевска, недопустимым. Такое заявление главы ведомства передает пресс-служба министерства в пятницу, 10 марта.

Мантуров также добавил, что больше в работе ведомства Овсянников участвовать не будет.

«Такое неподобающее поведение недопустимо ни для кого, а тем более для государственного служащего, еще и такого уровня. Перед нами сейчас стоит много сложных задач, много вызовов, с которыми промышленности и торговле предстоит справиться. Очевидно, что Овсянников в этой работе участвовать уже не будет», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Глава ведомства отметил, что полностью разделяет позицию «Единой России», исключившей Овсянникова из партии.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, в свою очередь, сократил на одного число заместителей главы Минпромторга. Соответствующее постановление появилось в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее 8 апреля ответственный секретарь комиссии партии по этике Евгений Ревенко рассказал, что «Единая Россия» исключила из своих рядов Овсянникова за «хамское поведение».

6 апреля в Минпромторге заявили «Известиям», что осуждают поведение Овсянникова, однако правовую оценку случившемуся будет давать суд. В ведомстве подчеркнули, что служебное удостоверение чиновника создано не для того, чтобы оправдывать им нарушение закона.

Скандал с участием замглавы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска произошел 5 апреля. Сообщалось, что перед вылетом в Москву ему пришлось несколько раз проходить рамки металлоискателя, так как детектор фиксировал металлические предметы. После этого на требование сотрудников службы безопасности аэропорта предъявить бумажный или электронный билет чиновник ответил нецензурными выражениями. На чиновника составили протокол о мелком хулиганстве.

Сам Овсянников сначала отрицал инцидент, потом прислал официальный комментарий, в котором говорилось, что требования службы безопасности — это не что иное, как «перегибание палки», однако он их выполнил.

Позднее Овсянников неоднократно заявлял, что сожалеет о своем поведении в аэропорту Ижевска.