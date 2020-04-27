Ритейлеры захотели напрямую подключиться к СБП в обход банков

Торгово-сервисные предприятия предложили Центробанку провести пилотный проект по подключению ритейлеров к Системе быстрых платежей (СБП) напрямую, где последние выступят в качестве агентов. Об этом говорится в письме Торгово-промышленной палаты России в адрес регулятора. Его текст оказался в распоряжении «Известий».

Согласно документу, в обмен на подобную услугу компании обещают Банку России активное развитие сервисов оплаты по QR-кодам и скидки покупателям. Дело в том, что компании ежегодно проводят сотни миллионов транзакций с помощью банковских карт, а затраты на проведение платежей исчисляются сотнями миллиардов рублей.

В случае, если ритейлеры станут агентами, то они смогут реализовать максимально удобные сценарии для проведения платежей, расширив при этом охват Системы быстрых платежей.

Превращение магазинов в агентов, по оценке председателя комитета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России Алексея Фёдорова, снизит стоимость транзакции максимум до 0,2%, что в два, а то и в три раза дешевле, чем проведение платежа через банк. При этом это еще и в 10 раз выгоднее обычной оплаты картой в терминале.

В соответствии с действующим законодательством, агентами СБП могут выступать только организации, обладающие банковской лицензией. Они платят комиссию за проведение транзакций от 0,4% до 0,7%. Ее величина зависит от категории товара.

В Центробанке пообещали изучить данную инициативу. Однако в кредитных организациях считают, что создание необходимой инфраструктуры будет ресурсозатратным, но не принесет чувствительной финансовой отдачи.

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