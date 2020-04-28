QR-код рубль бережет: ритейлеры готовы делать скидки при оплате по СБП

Ритейлеры просят ЦБ разрешить им подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) напрямую, а не через банки. Взамен они готовы активно развивать сервис оплаты по QR-коду и делать скидки покупателям. Об этом сказано в письме Торгово-промышленной палаты РФ в адрес регулятора (есть у «Известий»). В Банке России пообещали изучить предложения делового объединения. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) добавили, что прямое участие торговых сетей в СБП обсуждается с НСПК уже несколько месяцев. Создание инфраструктуры займет время и потребует ресурсов, при этом не принесет чувствительной финансовой отдачи, считают в банках.

Без посредников

Торгово-сервисные предприятия предложили ЦБ провести пилотный проект по подключению ритейлеров к СБП напрямую в качестве агентов по приему платежей. В письме Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ в Центробанк отмечается, что компании ежегодно проводят сотни миллионов трансакций с помощью банковских карт, а затраты на проведение платежей исчисляются сотнями миллиардов рублей. Статус агента позволит реализовать максимально удобные сценарии для проведения платежей, а также повысит проникновение СБП, сказано в документе.

Сейчас по закону «О национальной платежной системе» агентами СБП могут выступать только организации, обладающие банковской лицензией. Комиссия за проведение трансакций составляет от 0,4% до 0,7% в зависимости от категории товара.

При подключении магазина к СБП напрямую в качестве агента ритейлер сможет платить не более 0,2% за трансакцию. Это в 2–3 раза дешевле, чем проведение платежа через банк, который участвует в системе, и в 10 раз выгоднее обычной оплаты картой в терминале, оценил председатель комитета по развитию электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров.

— Сэкономленные средства предприниматели могут вложить в скидки для конечного потребителя, а бизнес получит дополнительный способ стимулирования спроса. Это будет особенно важно в постпандемический период, — добавил он.

По словам Алексея Федорова, изначально наличие банковской лицензии было обусловлено низким уровнем IT-систем в торговле, но сейчас лидеры рынка электронной коммерции — высокотехнологичные компании, не уступающие в информационной безопасности крупнейшим банкам.

Справка «Известий» Система быстрых платежей ЦБ была запущена в феврале 2019 года. Клиенты банков, которые к ней подключились, смогли переводить друг другу деньги по номеру телефона. Вторым этапом развития сервиса стала оплата товаров и услуг по QR-коду, который нужно отсканировать через мобильное приложение банка.

Обсуждение механизма подключения ритейлеров к СБП напрямую, без участия банков, уже несколько месяцев ведется с Национальной системой платежных карт (платежный центр СБП), рассказал «Известиям» глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Он пояснил, что QR-код для оплаты генерирует сама система, которая сейчас передает его банку, а тот, в свою очередь, магазину. То есть можно убрать одно звено, чтобы система передавала код для оплаты сразу продавцу.

Прямое подключение к СБП накладывает дополнительные обязательства на ритейлера — ему нужно соответствовать высоким стандартам безопасности, поэтому опция будет доступна только тем, кто готов исполнять правила. Скорее всего, поддерживать стандарты смогут только крупные игроки, подчеркнул Артем Соколов. По его словам, сэкономленные деньги могут пойти как на скидки для конечных покупателей, так и на повышение зарплат сотрудникам, уменьшение комиссии для поставщиков, улучшение инфраструктуры магазинов и т.д.

Крупнейшие ритейлеры не прокомментировали «Известиям», куда они могут направить сэкономленные на новом механизме приема платежей деньги. Ранее «Известия» писали, что магазины, в том числе Ozon, Wildberries, «Связной» и группа «М.Видео–Эльдорадо», готовы делать скидки покупателям при оплате через СБП.

Система быстрых скидок

Банк России изучит обращение Торгово-промышленной палаты РФ, сообщили «Известиям» в регуляторе. В НСПК оперативно не ответили на запрос о том, возможно ли подключение ритейлеров к СБП напрямую.

Тарифы по операциям в СБП регламентируются ЦБ и НСПК: при прямом подключении торговые сети будут платить те же комиссии, поэтому потенциала для экономии этот механизм не несет, считает руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. Он добавил, что ритейлу нужно будет инвестировать в реализацию как самой технологии подключения касс, так и в последующее операционное сопровождение трансакций.

Прямое подключение может осуществить только крупная технологическая компания. Для средних предприятий процесс станет трудоемким и затратным, поэтому МСП по-прежнему будут делать это через финансовые организации, ожидает начальник управления эквайринга Промсвязьбанка Никита Хомутов. Как агенты СБП банки гарантируют безопасность для клиентов-физлиц. Настройка работы системы заняла определенное время, она регулируются законодательством, при этом у ритейлеров нет ни технологий, ни нормативно-правовой базы, согласен директор по инновациям СКБ-банка Виталий Копысов. Предлагаемый механизм противоречит самой архитектуре системы быстрых платежей, считает директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин.

Инициатива ритейлеров — это лишние расходы, которые в условиях пандемии коронавируса предприятиям не нужны, даже несмотря на их окупаемость через год-два, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. По его словам, у компаний сейчас есть более актуальные проблемы: наем нового персонала и сохранение старого, решение вопросов с арендой, выстраивание взаимодействия с поставщиками, которые выступают категорически против скидочных акций.

Механизм может быть запущен через полгода, когда закончится коллапс с пандемией. Но к тому времени может измениться ситуация непосредственно с банковской системой, поскольку постепенно всё больше финансовых организаций, которые также подключены к СБП, попадают в зону риска потери ликвидности из-за скорого падения выплат по кредитам, опасается Алексей Кричевский. По словам аналитика «Финама» Алексея Коренева, в сложившихся экономических условиях все бизнес-объединения просят те или иные разрешения для экономии на расходах, при этом для оценки их эффективности пока недостаточно информации.