Сбербанк присоединился к системе быстрых платежей

ПАО «Сбербанк» 31 марта подключился к системе быстрых платежей (СБП) и успешно осуществил пилотные переводы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка в среду, 1 апреля.

«Со вчерашнего дня функционал проходит пилотирование на ограниченном количестве клиентов — 31 марта был совершен первый успешный перевод», — сказали в пресс-службе.

После того как банк убедится, что сервис работает стабильно, переводы через СБП начнут постепенно появляться в приложении «Сбербанк Онлайн».

В конце февраля Банк России отменил комиссии для банков на переводы, которые физические лица совершают в СБП, до 30 июня 2022 года.

В том же месяце глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила об ожидании ЦБ подключения Сбербанка к СБП в марте. В декабре прошлого года такие планы озвучивал глава финансового конгломерата Герман Греф.

В ноябре Центробанк пообещал штрафовать Сбербанк, пока он не подключится к СБП. Регулятор уже штрафовал эту кредитную организацию 6 и 12 ноября. Греф отмечал, что банк физически не сможет подключиться к системе до конца года.

Центробанк запустил СБП в конце января 2019 года, с ее помощью россияне переводят друг другу деньги по номеру телефона. В августе того же года сообщалось, что переводы через эту систему выросли до 15 млрд рублей. С 28 января россияне совершили 1,74 млн операций в этой системе, средняя сумма которых составила 9,1 тыс. рублей.