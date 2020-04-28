В Москве донорами плазмы для больных COVID-19 стали более 100 человек

В Москве более 200 вылечившихся от коронавируса готовы стать донорами плазмы, уже сдали плазму 130 человек. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, пациенты с COVID-19 после переливания плазмы быстрее выздоравливают. «По решению клинического комитета переливание в первую очередь проводится пациентам в критическом состоянии», — сказала заммэра.

Как добавила Ракова, на горячую линию для доноров поступило уже более 2,5 тыс. звонков. Власти Москвы надеются, что ежедневно будет расти и количество выздоровевших, и количество доноров плазмы.

Как полагают медики, переливание донорской плазмы крови COVREC — один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины. Метод используется для лечения пациентов с коронавирусом в США, Германии, Китае и других странах.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний, переболевший коронавирусом. У потенциального донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Желающим стать донором плазмы надо обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

О том, что переливание крови от переболевших коронавирусом людей может помочь при лечении новых пациентов, заявили ученые из Гонконга в начале апреля. В России разрабатывают и тестируют эту технологию НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, городская клиническая больница № 52 и Центр крови им. О.К. Гаврилова.

По данным на 27 апреля, общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период умерли 794 пациента.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.