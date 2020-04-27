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Эксперты подсчитали выручку аптек в марте этого года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В марте этого года средняя стоимость лекарств в российских аптеках оказалась на 9% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Подорожание на фоне ажиотажного спроса позволило аптекам получить выручку на 46% больше, чем в марте 2019 года.

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В марте средняя цена упаковки лекарства составила 217 рублей. По мнению аналитиков, в основном подорожание связано с ростом цен в последнее время.

Объем коммерческого фармрынка в марте составил 127 млрд рублей (в розничных ценах), а в натуральном объеме рынок увеличился на 35%, до 587,2 млн упаковок.

Как указала государственная Единая межведомственная информационная система, йод в марте стоил на 26% дороже, чем в тот же месяц 2019-го. «Валидол» подорожал на 21%, «Линекс» и мазь «Левомеколь» выросли в цене на 18%, «Лорантадин» — на 16%, а «Троксерутин» — на 14%.

Самым покупаемым средством стал «Мирамистин», который еще месяц назад был на пятой строчке. С 18-го места на вторую строчку по востребованности поднялся «Арбидол».

Полную версию материала читайте в статье «Известий»: «Прибыль как в аптеке: в марте лекарства в России подорожали на 9%».

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