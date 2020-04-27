Борющимся с COVID-19 врачам помогут продуктами питания

Партия «Единая Россия» совместно с торговой сетью «Магнит» окажет помощь продуктами врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак 27 апреля.

В ходе онлайн-совещания он отметил, что из-за большой загруженности медики не успевают поесть, поэтому обеспечение врачей продуктовыми наборами — это объективная необходимость.

«Среди всего прочего у медиков есть запрос на обеспечение продуктами к чаю, чтобы они могли перекусить в недолгие моменты отдыха. <…> В рамках программы партия и «Магнит» будут формировать и доставлять наборы к чаю в больницы и поликлиники, где лечат больных с коронавирусом. В общей сложности ими обеспечат 360 тыс. врачей и медицинских работников по всей стране», — приводятся слова Турчака на сайте партии.

Подобная практика уже применяется в ряде регионов. Так, в Крыму медработникам раздают свежие овощи, в Башкирии социально ответственный бизнес предоставляет врачам молочную продукцию, полуфабрикаты, выпечку, в Липецке медиков обеспечивают горячими обедами.

Ранее партия предоставила медучреждениям новые автомобили, чтобы врачи могли быстрее добираться до пациентов и домой. Псковской области было передано 300 тыс. медицинских масок. На закупку 1,3 тыс. противочумных костюмов для врачей во Владимирской области депутаты партии перечислили свои месячные зарплаты.

Ранее в этот день в Минздраве сообщили, что все регионы страны уже получили деньги для стимулирующих выплат медикам. Начать выплаты в настоящий момент могут 28 регионов, от остальных ведомство ждет подписания необходимых документов.

По состоянию на 27 апреля, в России подтвердились 87 147 случаев заболевания COVID-19, из них 6198 — за последние сутки. 7346 человек вылечились. 794 пациента скончались.

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