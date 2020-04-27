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В Минприроды РФ предупредили о рисках рекордной жары летом 2020 года

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Предстоящее лето может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

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По словам министра, об этом говорят прогнозы Росгидромета и данные метеорологических станций других государств. «Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет. Такой прогноз есть», — предупредил он главу государства и членов правительства в понедельник, 27 апреля.

Кобылкин добавил, что в России не уменьшается количество пожаров, несмотря на все принимаемые меры. Это связано, по мнению министра, как с несоблюдением режима самоизоляции, так и с потеплением климата.

Как ранее говорил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, 2020 год может попасть в пятерку самых жарких лет, добавляет «Газета.ру». Это станет очередным подтверждением глобального потепления, обусловленного ростом парниковых газов в атмосфере планеты.

Ранее в понедельник сообщалось о потеплении до 25 градусов на юге европейской части России во второй половине недели.

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