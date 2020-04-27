Главврач Коммунарки опроверг сообщения о массовых увольнениях

Никаких увольнений медперсонала в московской больнице в Коммунарке не было. Об этом в понедельник, 27 апреля, написал главный врач медучреждения Денис Проценко в своем Facebook.

Главврач рассказал, что в настоящее время в больнице работают 385 медсестер и 15 сотрудников младшего медицинского персонала, причем все они оформлены как сотрудники Коммунарки и никто с начала работы больницы не уволился.

При этом Проценко отметил, что в плане увольнений речь идет о сотрудниках частной компании, с которой больница заключила договор на выполнение работ в медучреждении, передает «Газета.ru». Также главврач добавил, что в больнице работает 137 человек прочего медперсонала, причем все сотрудники Коммунарки оформлены по трудовым договорам.

Ранее в этот день Проценко указал на то, что средств индивидуальной защиты в больнице достаточно. Он подчеркнул, что всему персоналу предоставлен свободный доступ ко всем средствам защиты, которые находятся в шлюзе в переходе в палатный корпус.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 27 апреля в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346.

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