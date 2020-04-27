Попова поддержала предложение продлить в России ограничения из-за COVID-19

Глава Роспотребназора Анна Попова в понедельник, 27 апреля, поддержала предложение о продлении в России ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции до 12 мая.

«Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же», ― сказала Попова в интервью телеканалу «Россия-24».

Она отметила, что постепенное снятие режима самоизоляции в стране возможно только при условии, если граждане будут четко исполнять предписания в начале месяца, в том числе на майских праздниках.

При этом Попова объяснила, что в режиме разобщении общество находится уже два инкубационных периода ― около 30 дней. Однако для того, чтобы закрепить результат и «двигаться в сторону изменения режима», гражданам необходимо продержаться еще один инкубационный период.

В том, что выход России на плато по коронавирусной инфекции будет зависеть от того, как россияне будут соблюдать режим самоизоляции в майские праздники, уверен и заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера при Роспотребнадзоре РФ Александр Семенов. Об этом он заявил ранее в понедельник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этот же день отметил, что решение по вопросу самоизоляции российских граждан будет принято на основе текущей динамики. Далекоидущие планы, по его словам, строить рано.

Также Песков заявил, что к середине мая Россия должна выйти на плато коронавирусной инфекции, а в июне «станет легче».

2 апреля российский лидер Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до конца текущего месяца. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

С 29 марта в Москве и регионах действует режим самоизоляции. Граждане могут покидать свои дома только в случае обращения за помощью медиков, похода в ближайший магазин или аптеку, а также для выгула домашних животных в радиусе 100 м от жилища. Последствии для передвижения по столичному региону на транспорте власти ввели пропускной режим. Вслед а ними последовали еще несколько регионов, в том числе Вологодская область.

По состоянию на 27 апреля в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.