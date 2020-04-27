Прямой эфир
Сюжет:

Военные начали строительство медцентра в Воронеже

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военные приступили к возведению многофункционального медицинского центра для лечения больных коронавирусом в Воронеже. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

Танкисты спешат на помощь: на борьбу с COVID-19 брошены военные медики
На базе армейских медицинских подразделений в Подмосковье развернут мобильный полевой госпиталь

В настоящее время уже развернули полный комплекс работ. «Накануне военнослужащие приступили к подготовке площадки под строительство нового медцентра, выполняется расчистка территории и выборка грунта под устройство котлована здания», — отметили в военном ведомстве.

Будущий медцентр построят по типовому проекту, уже реализованному в Хабаровске. На этой неделе военные сдадут в эксплуатацию шесть медицинских центров, построенных в Оренбурге, Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Ранее медики получили центры в Нижнем Новгороде и Одинцово.

В центры привозят медицинскую технику, оборудование для рентгена, аппараты ИВЛ и УЗИ, компьютерные томографы. Работы по строительству идут в круглосуточном режиме в три смены, в них задействовано свыше 12 тыс. человек.

В конце марта о планах Минобороны возвести 16 модульных медцентров для успешного противостояния коронавирусу заявил министр обороны Сергей Шойгу.

По данным на 27 апреля, в России за последние сутки зарегистрированы 6198 новых случаев заражения коронавирусом, из них 50 — летальные. Общее число заболевших в стране возросло до 87 147, скончались 794 человека, выздоровевших — 7346.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подмосковье запросило у Минобороны помощь в борьбе с COVID-19
Минобороны досрочно завершило строительство медцентра в Одинцово

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020