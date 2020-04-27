Кинологи призвали не лишать собак «права голоса» из-за лая по ночам

Полностью запретить собакам лаять физически невозможно, заявил «Известиям» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев 27 апреля.

Так он прокомментировал инициативу Минюста привлекать к административной ответственности не только тех, кто шумит с 23.00 до 7.00, но и тех, кто не усмиряет лающую собаку.

«Лай — это средство коммуникации: они могут предупреждать об опасности, выражать радостное возбуждение или страх, панику и крик о помощи. И полностью лишить собак «права голоса» нельзя. К тому же зачастую лай бывает ответом на внешние факторы. Та же громкая музыка, крики или резко сработавшая во дворе автосигнализация могут спровоцировать собаку. Кто будет в подобной ситуации отвечать — пока неясно», — рассказал Владимир Голубев.

При этом он назвал безответственным отношением к животному ситуацию, когда собака лает и воет без остановки, а хозяин не принимает никаких мер.

«​Чтобы предотвратить любое нежелательное поведение собаки дома и тем самым не только обезопасить себя от штрафных санкций, но и создать комфортные условия для всех, необходимо регулярно заниматься с собакой и не забывать о том, что ответственность за поведение вашего питомца полностью ложится на плечи хозяина», — добавил кинолог.

Наиболее частые причины лая в отсутствие хозяина — это скука и страх, паника, вызванные одиночеством, отметил Голубев.

«Для предотвращения такого поведения с детства приучайте оставаться собаку одну дома. Главное в воспитании собаки — это последовательность. Если собаку баловали и не выпускали из рук, а потом внезапно сократили общение, она может испытывать дискомфорт и выразит это доступными ей средствами», — заключил президент федерации.

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», 30 января Минюст России предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки вынесли на общественное обсуждение. Свои предложения внесли 77 человек, а также представители многочисленных общественных организаций. Свою позицию высказали и региональные власти. Всего поступило 1,3 тыс. предложений.

Проекты нового Кодекса об административных правонарушениях и Процессуального кодекса об административных правонарушениях Минюст планирует внести в правительство в мае 2020 года.

Ранее, 3 февраля, сообщалось, что глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замглавы фракций ЛДПР Ярослав Нилов заявил о необходимости бороться с теми, кто шумит в ночное время и мешает людям спать.