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Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министерство юстиции России предложило расширить случаи применения административной ответственности для тех, кто нарушает спокойствие граждан в ночное время. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Таким образом, ч. 6 ст. 14.1 проекта КоАП, которая предусматривает административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23:00 до 07:00, «дополнена указанием на возможность совершения указанного административного правонарушения также в форме бездействия», пишет RT.

В Минюсте уточнили, что такая формулировка позволит привлекать к ответственности не только нарушителей тишины громкой музыкой, игрой на музыкальных инструментах или ремонтом, но также хозяев лающих по ночам собак и автовладельцев, не выключающих сигнализацию машины, сообщает телеканал «Звезда».

Также в ведомстве предложили закрепить в проекте нового закона — Процессуального кодекса об административных правонарушениях — презумпцию невиновности гражданина. Таким образом, человек, впервые совершивший такое правонарушение, получит предупреждение вместо штрафа, если нарушение не было грубым.

Как уточняет телеканал «360», в новой редакции Кодекса об административных нарушениях останутся действующие размеры штрафов. Это поможет избежать роста административной нагрузки на граждан и бизнес.

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», 30 января Минюст России предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки вынесли на общественное обсуждение. Свои предложения внесли 77 человек, а также представители многочисленных общественных организаций. Свою позицию высказали и региональные власти. Всего поступило 1300 предложений.

Проекты нового Кодекса об административных правонарушениях и Процессуального кодекса об административных правонарушениях Минюст планирует внести в правительство в мае 2020 года.

3 февраля сообщалось, что глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замглавы фракций ЛДПР Ярослав Нилов заявил о необходимости бороться с теми, кто шумит в ночное время и мешает людям спать.

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