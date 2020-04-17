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В ФАС рассказали о попытках ветклиник заработать на коронавирусе

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Москве возбудило ряд дел против ветеринарных клиник, которые предлагали услуги диагностики, вакцинации и лечения кошек и собак от коронавируса. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщила пресс-служба управления.

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Сотрудники службы с помощью площадки контекстной рекламы «Яндекс.Директ» обнаружили ряд рекламных объявлений, в которых предлагалось провести диагностику на коронавирус у кошек и собак, а также вакцинировать или вылечить питомцев от него.

«Ветеринарные клиники намеренно использовали в своей рекламе слово «коронавирус» и связанные с ним для отображения своей рекламы среди потребителей, ищущих информацию о возможном заболевании коронавирусом домашних животных», — говорится в сообщении.

Материалы по аналогичной рекламе сейчас находятся на рассмотрении Санкт-Петербургого, Ханты-Мансийского и Тюменского УФАС.

В отношении ветеринарных клиник возбуждены дела о нарушении законодательства РФ о рекламе. При наличии достаточной доказательной базы нарушителям могут грозить штрафы до 500 тыс. рублей.

27 марта в Бельгии был зафиксирован первый случай передачи коронавируса SARS-CoV-2 от человека к кошке.

При этом китайские биологи выяснили, что кошки могут не только болеть COVID-19, но, заразившись, практически в 100% случаев погибают.

В то же время Роспотребнадзор подтвердил, что домашние животные не могут выступать в качестве переносчиков нового типа коронавируса.

О первом случае заражения животного новым коронавирусом сообщалось в конце февраля. Собаку из Гонконга поместили на карантин после того, как тест на инфекцию показал «слабо положительный» результат, однако симптомов заболевания не наблюдалось. При этом у хозяйки питомца был обнаружен коронавирус.

В конце декабря прошлого года в китайском Ухане произошла вспышка заболевания COVID-19, которое вызывает коронавирус нового типа SARS-CoV-2.

Инфекция быстро распространилась на другие страны, к 17 апреля число заболевших в мире, по данным Worldometer, превысило 2,2 млн.

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