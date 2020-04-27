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«Газпром нефть» провела успешные испытания автомобиля-беспилотника

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Фото: Газпромнефть
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Два дочерних общества «Газпром нефти» при поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры провели успешные испытания беспилотного транспорта на Южной части Приобского месторождения. Об этом в понедельник, 27 апреля, говорится в сообщении пресс-центра компании.

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«Использование инноваций в транспортной логистике может открыть новые возможности для развития отечественных интеллектуальных технологий в сфере перевозок. В результате мы сможем повысить не только безопасность дорожного движения, но и инвестиционную привлекательность Югры», — сказал заместитель губернатора ХМАО-Югры Алексей Забозлаев, слова которого приводит пресс-служба.

В ходе эксперимента беспилотный электромобиль ГАЗель Next Электро был испытан на функциональность и возможность его использования при решении типовых транспортных задач на внутрипромысловых дорогах. Нефтяники оценили маневренность, безопасность движения, дальность автономного хода и стабильность связи беспилотника с центром дистанционного контроля. Машина распознавала посторонний транспорт и пешеходов, подстраивая скорость и траекторию движения.

Сообщается, что электромобиль выполнил все задачи, при этом соблюдая правила дорожного движения. Испытания доказали потенциал применения беспилотников ГАЗель Next на внутрипромысловых дорогах активов «Газпром нефти» в Западной Сибири.

По итогам тестирования заводу-производителю были направлены уточняющие требования к электромобилю для повышения надежности его эксплуатации. После их учета технику ожидает следующий раунд испытаний. Введение грузовых беспилотников в эксплуатацию на месторождениях ХМАО планируется в 2021 году.

«Сегодня искусственный интеллект помогает нам в поиске углеводородов, обустройстве месторождений и в ежедневной разработке промыслов. Цифровые технологии стали не просто инструментом увеличения эффективности производства, но и ключом к повышению качества и, главное, безопасности работы человека. Это является для нас абсолютным приоритетом и особенно актуально в суровых природно-климатических условиях Западной Сибири», — заявил заместитель генерального директора по разведке и добыче «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

Ранее, 23 апреля, «Газпром нефть» также успешно провела испытания беспилотных грузовых автомобилей на Восточно-Мессояхском месторождении (ЯНАО, Гыданский полуостров). Проект является совместной инициативой «Газпром нефти» и «КамАЗа», главная его цель — подтвердить потенциальную эффективность использования беспилотных транспортных средств, позволяющих повысить безопасность грузоперевозок и оптимизировать снабжение труднодоступных регионов.

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