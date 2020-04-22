«Газпром нефть» возглавила рейтинг лучших работодателей РФ по версии HeadHunter

«Газпром нефть» стала лидером рейтинга портала HeadHunter топ-100 лучших работодателей России по итогам 2019 года. В рейтинге за предыдущий год компания заняла второе место.

В этот раз нефтяники показали лучшие результаты сразу по трем показателям — мнение соискателей, оценка уровня вовлеченности сотрудников и экспертная оценка развития HR-процессов компаний. В рейтинге HeadHunter среди лучших работодателей отрасли «Энергетика и добыча сырья» компания также получила самую высокую позицию.

«В современном мире, как я уже ранее не раз говорил, таланты стали ценнее капитала. И мы в «Газпром нефти» — во всех подразделениях и регионах деятельности компании — стремимся создать такую корпоративную культуру и среду, в которой сотрудники могут в полной мере раскрыть свой индивидуальный потенциал, действуя ради достижения общих целей. Мы рады, что абсолютное большинство наших сотрудников гордятся тем, что работают в «Газпром нефти». А для многих соискателей наша компания — это компания мечты. И рейтинг еще раз это подтверждает», — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Газпром нефть» — одна из крупнейших промышленных компаний в России, в штате насчитывается более 78 тыс. сотрудников — от геологов и операторов по добыче нефти до дата-сайентистов и бизнес-аналитиков.

Участие в рейтинге HeadHunter компании принимают на добровольной и безвозмездной основе. Сбор данных проводился с 1 июня по 31 октября 2019 г., анализ результатов — с 1 ноября 2019 по февраль 2020 года. Мнение соискателей изучалось по методике, одобренной Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).