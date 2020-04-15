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В «Газпром нефти» рассказали о программе борьбы с COVID-19

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Компания «Газпром нефть» на фоне ситуации с распространением COVID-19 представила свою корпоративную программу противодействия инфекции и сообщила о помощи волонтерам во время пандемии. Об этом в среду, 15 апреля, рассказал председатель правления «Газпром нети» Александр Дюков в своем обращении на сайте компании.

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«Наша компания развернула комплексную систему защиты от COVID-19, которая основана на определении ключевых рисков и установке барьеров на пути распространения вируса. Главным элементом этой системы, которая получила название «Антивирус», стало массовое тестирование на коронавирус сотрудников, задействованных в обеспечении непрерывного производства», — отметил Дюков. В группе компаний «Газпром нефть» работает 78 тыс. человек, и с учетом повторных тестирований на предприятия компании уже направлено свыше 90 тыс. тестов на COVID-19 российского и иностранного производства. На данный момент более 50% сотрудников компании прошли превентивное тестированиие на вирус.

«Газпром нефть» оперативно развернула производство дезинфицирующих растворов — по технологиям, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения. Мы будем использовать эти растворы на предприятиях группы и поставлять их на социально-значимые объекты в регионах деятельности», — отметил Дюков.

Также компания готовит поставки средств защиты для врачей в больницы и поликлиники в регионы деятельности своих заводов и нефтепромыслов: на Ямал, в Ханты-Мансийский округ, в Омскую, Томскую, Оренбургскую и Ярославскую области. На сети АЗС «Газпромнефть» в городах Омск, Ноябрьск и Муравленко работникам медицинских и экстренных служб предоставляется возможность бесплатной заправки. Кроме того, в рамках акции #мывместе компания безвозмездно предоставила уже больше 1 тыс. топливных карт для волонтеров, которые помогают пожилым людям.

Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухане в декабре прошлого года и за несколько месяцев охватила более 200 стран мира. По последним данным, в России зарегистрировано 24 490 случаев заболевания, выздоровели — 1986, скончались — 198 пациентов.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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