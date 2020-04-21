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«Газпром нефть» отправила в регионы средства защиты для борьбы с COVID-19

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Фото: Газпром нефть
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«Газпром нефть» в рамках корпоративной программы «Антивирус» по противодействуют COVID-19 организует бесплатные поставки средств индивидуальной защиты. Об этом «Известиям» сообщила пресс-служба компании во вторник, 21 апреля.

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«Акция «Газпром нефть — медикам» обеспечит передачу больницам более 1,3 млн масок и респираторов, специальных изолирующих экранов, очков, защитных костюмов и перчаток. Приобретение средств защиты осуществляется в том числе у зарубежных производителей благодаря развитым международным связям компании», — говорится в заявлении.

Первые партии грузов направлены в больницы Омской, Оренбургской, Томской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Ярославля и Санкт-Петербурга. Именно в этих регионах расположены промышленные предприятия «Газпром нефти».

«С начала апреля мы запустили акцию «Газпром нефть – медикам». Стали бесплатно заправлять все машины медицинских служб в трех сибирских городах. Одновременно с этим начали закупать средства защиты для врачей, которые пока в дефиците как в России, так и во всем мире. Нам удалось найти поставщиков и закупить в тех объемах, которые оказались доступны в этих условиях», — приводит пресс-служба слова члена правления «Газпром нефти» Александра Дыбаля.

Накануне стало известно, что «Газпром нефть» начала производство антисептических растворов. Объем первой партии составил 85 тонн.

На прошлой неделе о корпоративной программе по противодействию инфекции в подробностях рассказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

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