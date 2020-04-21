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Ульяновских медиков разместят в профилактории НИИ атомных реакторов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Научно-исследовательский институт атомных реакторов предложил свой профилакторий медицинским работникам из клинической больницы № 172 ФМБА России в Димитровграде. Там принимают больных коронавирусом.

21 апреля готовность профилактория разместить врачей проверил глава регионального правительства Александр Смекалин. В распоряжение медиков отдадут 30 комнат, в которых смогут разместиться 63 человека.

По словам Смекалина, которые приводит 1ul.ru, ситуация с распространением коронавируса в Димитровграде не критичная, но врачи, которые контактируют с зараженными, не должны стать источником заражения. Поэтому им необходимы места для отдыха после рабочей смены. Он поблагодарил партнеров из «Росатома» и НИИАРа за поддержку, которую они согласились оказать после обращения за помощью.

В санатории есть оборудование для физиопроцедур. Ими смогут воспользоваться медработники, если возникнет необходимость поддержать свое здоровье. Принять медиков, лечащих больных коронавирусом, согласились в одной из местных больниц.

16 апреля мэр Москвы Сергей Собянин распорядился предоставлять медицинским работникам бесплатные места в гостиницах и такси. Оплату гостиничных и транспортных услуг произведут из городского бюджета.

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