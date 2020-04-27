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Матвиенко опровергла перевод школьников на постоянный онлайн-режим

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Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV
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В России невозможна полная замена очного школьного образования на дистанционное. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник, 27 апреля.

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По ее словам, родителям школьников не о чем беспокоиться, так как правительство страны никогда не будет принимать подобных решений.

«Это временная вынужденная мера (переход на дистанционное обучение из-за пандемии. — Ред.). Хочу успокоить всех родителей, хочу вас заверить, что эта тема вообще не обсуждается. Заменить очное стационарное образование дистанционным обучением, поверьте, это невозможно, это недопустимо. И никогда никто подобных решений не будет принимать и не планируется принимать», — сказала Матвиенко журналистам в ходе онлайн-конференции.

В связи с распространением коронавируса в России учебные заведения перешли на дистанционный режим обучения. Часть уроков, как объяснила учитель литературы московской школы № 1571 Надежда Василевская, проходят в виде самостоятельной работы. Другая часть занятий подразумевает проведение онлайн-конференций педагога с учениками.

При этом социологи отмечают повысившуюся нагрузку на родителей в период самоизоляции. Особенно тяжело, согласно результатам исследования социологического центра «Платформа», при домашнем режиме обучения приходится родителям младших школьников.

В настоящий момент в регионах страны в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и распространением коронавируса действует обязательный домашний режим для всех жителей. Выходить на улицу можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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По данным оперштаба на 27 апреля в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346, пишет «Газета.ру».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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