Матвиенко опровергла перевод школьников на постоянный онлайн-режим

В России невозможна полная замена очного школьного образования на дистанционное. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник, 27 апреля.

По ее словам, родителям школьников не о чем беспокоиться, так как правительство страны никогда не будет принимать подобных решений.

«Это временная вынужденная мера (переход на дистанционное обучение из-за пандемии. — Ред.). Хочу успокоить всех родителей, хочу вас заверить, что эта тема вообще не обсуждается. Заменить очное стационарное образование дистанционным обучением, поверьте, это невозможно, это недопустимо. И никогда никто подобных решений не будет принимать и не планируется принимать», — сказала Матвиенко журналистам в ходе онлайн-конференции.

В связи с распространением коронавируса в России учебные заведения перешли на дистанционный режим обучения. Часть уроков, как объяснила учитель литературы московской школы № 1571 Надежда Василевская, проходят в виде самостоятельной работы. Другая часть занятий подразумевает проведение онлайн-конференций педагога с учениками.

При этом социологи отмечают повысившуюся нагрузку на родителей в период самоизоляции. Особенно тяжело, согласно результатам исследования социологического центра «Платформа», при домашнем режиме обучения приходится родителям младших школьников.

В настоящий момент в регионах страны в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и распространением коронавируса действует обязательный домашний режим для всех жителей. Выходить на улицу можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперштаба на 27 апреля в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346, пишет «Газета.ру».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.