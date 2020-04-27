Пелоси поддержала кандидатуру Байдена на выборах президента США

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси поддержала кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена, который остается наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства в ноябре. Видеообращение Пелоси размещено 27 апреля на странице издания The Hill в YouTube.

«Сегодня я с гордостью объявляю о своей поддержке Джо Байдена в качестве кандидата на пост президента США, потому что он будет выдающимся президентом», — заявила она. По словам Пелоси, Байден знает, как добиваться в работе хорошего результата.

По ее мнению, он сможет справиться с последствиями распространения коронавируса в Соединенных Штатах, а также решить проблемы с безработицей. Именно Байден остается примером здравомыслия и знает, как вывести США из кризиса, вызванного новой инфекцией, добавила Пелоси.

15 апреля сообщалось, что за Байдена готовы отдать свой голос больше американских избирателей, чем за действующего главу государства Дональда Трампа.

Байден стал единственным претендентом на выдвижение в президенты от демократов после выхода 8 апреля из гонки сенатора Берни Сандерса. Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года.