Американские избиратели в ходе опроса предпочли Трампу Байдена

За бывшего вице-президента США Джо Байдена готовы отдать свой голос больше американских избирателей, чем за действующего главу государства Дональда Трампа. Об свидетельствуют результаты опроса компании YouGov, опубликованые 15 апреля.

По данным исследования, если бы выборы состоялись сегодня и среди кандидатов были бы Байден и Трамп, 48% американцев отдали бы свой голос в поддержку Байдена. За Трампа проголосовали бы 43% респондентов. Таким образом, Байден лидирует с опережением на пять процентных пунктов. Остальные респонденты либо не дали точного ответа, либо не собираются принимать участие в выборах.

Поддержка обоих кандидатов по большей части формируется из сторонников тех партий, представителями которых они являются. Так, Трамп получил поддержку 91% избирателей, отдающих предпочтение республиканцам, а за Байдена отдали бы голос 90% сторонников демократов.

Однако на вопрос о том, кто займет пост президента по итогам выборов 2020 года 57% респондентов заявили, что победу одержит Трамп, а 43% выразили уверенность в том, что выиграет Байден.

Опрос проводился 12–14 апреля. В нем приняли участие около 1,5 тыс. американцев.

9 апреля стало известно, что рейтинг президента США Дональда Трампа поднялся до рекордной отметки на фоне борьбы с коронавирусом. Его работу на посту главы государства одобряют 49% опрошенных американцев. Это максимальный показатель со времен инаугурации. Действующий американский лидер впервые догнал наиболее вероятного кандидатa от Демократической партии на предстоящих выбораx Джo Байдена.

Байден стал единственным претендентом на выдвижение в президенты США от демократов после выхода 8 апреля из гонки сенатора Берни Сандерса.

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года.