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Американские избиратели в ходе опроса предпочли Трампу Байдена

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Фото: Global Look Press/ImagePressAgency/face to face
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За бывшего вице-президента США Джо Байдена готовы отдать свой голос больше американских избирателей, чем за действующего главу государства Дональда Трампа. Об свидетельствуют результаты опроса компании YouGov, опубликованые 15 апреля.

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По данным исследования, если бы выборы состоялись сегодня и среди кандидатов были бы Байден и Трамп, 48% американцев отдали бы свой голос в поддержку Байдена. За Трампа проголосовали бы 43% респондентов. Таким образом, Байден лидирует с опережением на пять процентных пунктов. Остальные респонденты либо не дали точного ответа, либо не собираются принимать участие в выборах.

Поддержка обоих кандидатов по большей части формируется из сторонников тех партий, представителями которых они являются. Так, Трамп получил поддержку 91% избирателей, отдающих предпочтение республиканцам, а за Байдена отдали бы голос 90% сторонников демократов.

Однако на вопрос о том, кто займет пост президента по итогам выборов 2020 года 57% респондентов заявили, что победу одержит Трамп, а 43% выразили уверенность в том, что выиграет Байден.

Опрос проводился 12–14 апреля. В нем приняли участие около 1,5 тыс. американцев.

9 апреля стало известно, что рейтинг президента США Дональда Трампа поднялся до рекордной отметки на фоне борьбы с коронавирусом. Его работу на посту главы государства одобряют 49% опрошенных американцев. Это максимальный показатель со времен инаугурации. Действующий американский лидер впервые догнал наиболее вероятного кандидатa от Демократической партии на предстоящих выбораx Джo Байдена.

Байден стал единственным претендентом на выдвижение в президенты США от демократов после выхода 8 апреля из гонки сенатора Берни Сандерса.

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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