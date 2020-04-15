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Обама поддержал кандидатуру Байдена в президентской гонке

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Фото: REUTERS/Jason Reed
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Бывший президент США Барак Обама поддержал Джо Байдена в качестве кандидата от Демократической партии на предстоящих президентских выборах. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном 14 апреля в Twitter.

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Во время президентства Обамы Байден занимал пост вице-президента.

По словам бывшего американского лидера, следующий глава Соединенных Штатов должен быть эрудированным, опытным, честным, скромным и при этом способным к сопереживанию и милосердию.

«Вот почему я с такой гордостью заявляю о поддержке Джо Байдена в качестве кандидата на пост президента США», — отметил Обама.

Он подчеркнул, что решение выбрать Байдена в качестве вице-президента было лучшим в его жизни, а совместная работа их очень сблизила и сдружила.

Байден стал единственным претендентом на выдвижение в президенты США от демократов после выхода 8 апреля из гонки сенатора Берни Сандерса.

9 апреля стало известно, что рейтинг президента США Дональда Трампа поднялся до рекордной отметки на фоне борьбы с коронавирусом. Его работу на посту главы государства одобряют 49% опрошенных американцев. Это максимальный показатель со времен инаугурации.

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