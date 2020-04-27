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Коронавирусом заразился сотрудник прокуратуры Липецкой области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Липецкой области коронавирус подтвержден у одного из сотрудников прокуратуры. Об этом сообщила старший помощник прокурора по региону Татьяна Ткачева.

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«Факт наличия у одного из сотрудников коронавируса мы подтверждаем. У него легкая форма, он находится на домашнем лечении», — сообщила она «РИА Новости» в понедельник, 27 марта.

Она отметила, что те, кто близко контактировал с инфицированным, находятся на самоизоляции, а в здании прокуратуры проведены полная санитарная обработка. Остальные сотрудники находятся под медицинским наблюдением.

По данным регионального оперштаба, в Липецкой области зафиксировано 330 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 65 пациентов вылечились, 2 человека скончались.

С 16 апреля в Липецкой области действуют СМС-пропуска. Их ввели в Задонске, Липецке и Ельце. Новые правила необходимы для сохранения режима самоизоляции жителей и предотвращения распространения коронавирусной инфекции в области.

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Накануне в Минобороны сообщили, что коронавирус выявили у 874 российскиx военнослужащих. В ведомствe добавили, что c мартa в Вооруженныx силаx проводят сплошное тестирование на коронавирусную инфекцию. Военнослужащие c положительными результатами прoходят лечение.

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